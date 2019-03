Marquezine Xuxa defende Bruna Marquezine de ataques nas redes sociais 'As pessoas não tem esse direito de chegar para uma menina de 20 anos e descascar o ódio', disse a Rainha dos Baixinhos

Xuxa Meneghel conversou com jornalistas em um evento realizado na tarde desta quinta-feira, 28, e aproveitou a ocasião para falar dos ataques que Bruna Marquezine, sua eterna ‘baixinha’ sofre nas redes sociais.

A apresentadora, que é mãe de Sasha, amiga de infância de Bruna, disse que “ninguém tem o direito de atacar alguém” e que isso a “machuca”.

“As pessoas não tem esse direito de chegar para uma menina de 20 anos e descascar o ódio. Ou para uma menina de 22 anos como a Bruna [Marquezine] e dizer que não gosta da imagem dela, ou que não gosta do que ela fez. Eu não concordo com isso, eu não concordo com pessoas que colocam o ódio delas em pessoas que são do bem, que estão levando suas vidas. Faça isso com outras pessoas como eu, como Ivete [Sangalo] que tiramos isso de letra. Ela está só começando, isso que me machuca, me tira do sério. Não admito fazerem isso com jovens, crianças, pessoas que estão começando”, declarou à imprensa que estava no local.

Xuxa também revelou que com o tempo aprendeu a lidar com comentários negativos.

Polêmica

Os ataques a Bruna Marquezine da vez têm relação com sua viagem à África para ajudar as crianças que passam necessidades. A atriz tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Inclusive, Marco Feliciano criou uma enquete para saber o que os internautas achavam sobre a postura da atriz.

Sem papas na língua, Bruna se manifestou nesta quinta-feira, 28, sobre os comentários a respeito de sua vida pessoal na mídia.