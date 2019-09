Xuxa Xuxa é uma das atrizes mais ricas do mundo, segundo revista americana A apresentadora está em 11º lugar no ranking

Xuxa Meneghel é uma das mulheres mais ricas do mundo, segundo a revista Wealthy Gorilla. Ela é atriz, apresentadora, cantora, empresária, mãe e esposa, e ficou em 11º lugar no ranking.

A fortuna de Xuxa está avaliada em U$$160 milhões, aproximadamente R$689 milhões. Na corrida das milionárias, a apresentadora brasileira deixou para trás Angelina Jolie, em 13º, e Demi Moore, em 14º.

As primeiras colocadas do ranking são Mary-Kate e Ashley Olsen. A apresentadora foi destaque na lista e durante seus 36 anos de carreira, Xuxa acumula dois prêmios do Latin Grammy Award.

A Rainha dos Baixinhos, como ficou conhecida, já lançou 35 álbuns infantis, 18 filmes, além dos famosos programas de TV como Clube das Crianças (1983-86), Paredão da Xuxa (1992), Planeta Xuxa (1997), TV Xuxa (2005-14).

Atualmente Xuxa está no comando do programa Dancing Brasil. Um reality show de dança, exibido na Record TV.