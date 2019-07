Cachê de show Zé Neto e Cristiano doam cachê de show para Hospital de São Paulo Dupla anunciou a doação durante o Rodeio Country Bulls realizado no último domingo (21)

No último domingo (21), a dupla Zé Neto e Cristiano se apresentou no Rodeio Country Bulls (São José do Rio Preto – SP) e em determinado momento da apresentação decidiram fazer um anúncio.

Cristiano contou que quando tinha 12 anos seu pai foi atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do HB e lá os médicos conseguiram salvar a vida dele. “Hoje graças a Deus temos condições, mas mesmo meu pai tendo convênio, ele trata do coração pela rede pública de tão bom que é o atendimento”, contou ele.

Zé Neto também tem uma relação com o hospital. Segundo ele, sua mãe trabalhou e aposentou no HB. “Com o maior carinho do mundo e para mostrar o quanto a gente ama tocar aqui nessa cidade, com o aval dos nossos empresários, todo o cachê desse show vai para o Hospital de Base e vai servir de benefício para cada um de vocês. É o mínimo que o Zé Neto & Cristiano pode fazer perante tudo o que vocês fizeram por nós”, afirmou.

Na ocasião, os sertanejos chamaram a diretora administrativa do Hospital de Base, e o superintendente Robson de Pádua ao palco e deram a notícia sobre a ajuda ao hospital na frente de todo o público.