Zeca Camargo deixaria Globo por questão salarial, diz colunista

O apresentador Zeca Camargo Foto: Divulgação

Contratado da TV Globo há 23 anos, o apresentador Zeca Camargo pode deixar a emissora carioca em breve. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', o contrato do apresentador está para vencer e ambas as partes não chegam a um acordo.

Atualmente, Zeca é contratado como pessoa jurídica e tem um salário de R$ 300 mil, mas com as novas regras da emissora, o comunicador viraria regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passaria a receber menos da metade. Com isso, o comunicador não estaria satisfeito com a mudança e não estaria se esforçando para resolver a questão.

Em nota, a TV Globo negou a situação e que Zeca estaria deixando a emissora. "A relação entre a Globo e seus talentos é privada e qualquer comentário sobre esse assunto seria, no mínimo, desrespeitoso".