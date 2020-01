ELEIÇÕES 2020 Zeca diz não tem vaidades e que analisa com carinho concorrer prefeitura de Sidrolândia Características do município chamou a atenção de Zeca para a possibilidade de concorrer

Zeca em selfie feita à margem do lago da propriedade onde cria peixes em cativeiro em Sidrolândia Foto: Reprodução

O ex-governador de Mato Grosso do Sul por dois mandatos, Zeca do PT, disse que não tem vaidades aos 70 anos e que vai analisar com carinho a possibilidade de concorrer à cadeira de prefeito do município de Sidrolândia, já que segundo ele, já está quase morando no município.

Em conversa com Zeca do PT nessa manhã (13), a reportagem buscou saber o que levou a preferir o município para retornar ao mundo político. Zeca explicou há convites do partido em vários municípios como Porto Murtinho, Bela Vista, Dois Irmãos, Taquarussu, entre outros. “Existe sim a insistência do PT de Sidrolândia para eu transferir meu título e poder, até abril que é o prazo legal, para eu poder discutir com eles a possibilidade da minha candidatura a prefeito”, contou.

As características do município é que chamou a atenção de Zeca para a possibilidade de concorrer ao pleito. “A localização, a importância estratégica. Sidrolândia tem uma fortíssima base econômica no agronegócio. Indústrias importantes. O maior número de assentamentos e assentados do Brasil. E também grande população indígena. E eu também estou quase morando nesse sítio perto de Sidrolândia onde temos criação de peixes”, esclareceu.

O anúncio de que Zeca retornaria ao cenário político causou rebuliço na cidade com 57,6 mil habitantes e localizadas a 60 quilômetros da Capital. Zeca ficou segundo lugar na disputa do pelo Senado em 2018.

Com a vasta experiência política e administrativa – deputado estadual por dois mandatos consecutivos, governador do Estado de 1998 a 2006, vereador de Campo Grande e deputado federal – o petista tinha desistido das eleições deste ano. No final do ano passado, o ex-governador alegou problemas de saúde e entregou a presidência regional do PT.

Dessa vez, ele contou ao MS Notícias que está organizando sua via para observar a possibilidade de enfrentar uma disputa pela cadeira de prefeito.