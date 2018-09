Corumbá 240 anos: Marcelo Iunes lança R$ 106 milhões em obras para Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes anunciou nesta quarta-feira, 19 de setembro, investimentos superiores a R$ 106 milhões em diversas obras nas áreas de Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social. São ações que vão impactar diretamente na qualidade de vida de toda população corumbaense.

Na saúde, o prefeito anunciou a readequação da Unidade Básica de Saúde Breno de Medeiros Guimarães I e II, no valor de R$ 160.844,61; a construção do novo Pronto Socorro Municipal e a construção de mais 30 leitos hospitalares na Santa Casa de Corumbá, um investimento de R$ 11.011.118,38

Ainda na área da saúde pública, Marcelo Iunes anunciou a reforma e ampliação do Centro Obstétrico da Santa Casa, no valor de R$ R$ 954.652.20; a implantação de acessibilidade na UBS Enfermeira Simone Pontes Maia Flores, no Guató, no valor de R$ R$ 169.616.71; a reforma, readequação e ampliação da UBS Gastão de Oliveira, onde serão aplicados R$ R$ 219.900.96.

O Chefe do Executivo municipal ainda destacou a conclusão do Centro de Saúde da Mulher, onde serão investidos R$ 1.318.566.71; e a reforma das UBS Albuquerque e São Gabriel do Oeste, no valor de R$ 600 mil; a construção da UBS Fernando Moutinho II, no Cristo Redentor, no valor de R$ R$ 886.718,85; e a construção do Centro de Especialidades Médicas (CEM), no valor de R$ 1.027.306,41.

A UBS Enio Cunha II, no bairro Dom Bosco, também será recuperado. No local serão aplicados R$ 77.475.99. Já na UBS Tamarineiro II, a Prefeitura de Corumbá vai investir R$ 403.424.89 na readequação e ampliação da unidade. “Muitas dessas obras estavam paradas há anos e conseguimos, com muito trabalho, recuperar esses recursos em Brasília e dar andamento nesses projetos”, reforçou o prefeito.

Na infraestrutura do município, Marcelo Iunes autorizou a ordem de serviço para revitalização da avenida Porto Carreiro e o recapeamento e pavimento das ruas do Conjunto Vitória Régia, no bairro Cristo Redentor. Nas obras serão aplicadas R$ 10.329.277,98. O chefe do Executivo municipal anunciou também o processo para contratação da empresa que vai realizar a implantação de binário viário das ruas Cabral e Colombo, no valor de R$ 3.804.971,57.

Também serão investidos R$ 14.781.909,14 em pavimentação e recapeamento de 91 quadras; a construção do Parque Linear dos Ipês, no valor de aproximadamente R$ 10 milhões; e a restauração e requalificação da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, no valor de R$ R$ 1.804.104.58.

Também serão investidos cerca de R$ 25 milhões na drenagem e pavimentação asfáltica de 73 quadras e R$ 10 milhões no lajotamento de 52 alamedas. No bairro Padre Ernesto Sassida, os trabalhos já em andamento estão recebendo um investimento de R$ 12 milhões. “Reorganizamos as obras do FONPLATA e aumentamos a quantidade de pessoas beneficiadas”, explicou Iunes.

“Estamos aqui para fazer as coisas com transparência, na honestidade e na seriedade. O dinheiro público vai ser investido para o público. Conseguimos, com esforço e dedicação, fazer o preço correto e vamos investir quase R$ 50 milhões em drenagem e pavimentação em todas as regiões da cidade”, continuou o chefe do Executivo municipal.

Iunes ainda assinou a ordem de serviço para reforma e manutenção da nova sede do PROCON, localizada na avenida General Rondon, 1.206, no R$ 216.910,84; e para o serviço de micro drenagem urbana e obras de pavimentação em CBUq da rua 15 de Novembro, entre a Dom Pedro II e a São Paulo, no valor total de R$ 381.370.64.

Na área de Educação, Marcelo Iunes anunciou a execução do muro de divisa na creche e pré-escola do bairro Guatós, na rua José B. Maciel, no valor de R$ 174.016.23. Na Assistência Social, foi autorizada a licitação para construção da Casa de Acolhimento Infantil, no valor de R$ 1.489.221.94.