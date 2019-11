Interior 2ª etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo será de 18 a 30 de novembro

O Ministério da Saúde informou esta semana que 2ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo será desenvolvida no período de 18 a 30 de novembro. A campanha e direcionada à vacinação de adultos jovens não vacinados, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. O dia de mobilização nacional, o chamado de Dia D será no dia 30, um sábado.

Diante da situação epidemiológica no Brasil e do cenário de baixas coberturas vacinais, os organismos de saúde reforçam a necessidade de realização da campanha de vacinação contra o sarampo, com o intuito de captar os adultos de 20 a 29 anos de idade, ainda não vacinados ou com esquemas de vacinação incompletos, com o pensamento de minimizar o risco de adoecimento desses indivíduos e, consequentemente, reduzir ou eliminar os bolsões de não vacinados.

O objetivo é vacinar seletivamente (avaliação da situação vacinal e vacinação conforme as normas do Programa Nacional de Imunizações – PNI) contra o sarampo os adultos jovens não vacinados na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, visando interromper a circulação viral e controlar a doença no País.

Nesta 2ª etapa da campanha os próprios adultos são atores sociais importantes no processo de controle dessa doença e, deve comparecer aos serviços de vacinação, levando a caderneta de vacinação para avaliação, aplicação da vacina se necessário for e registro da mesma.

O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema até quatro dias após.

DOURADOS

Em Dourados, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, e o Departamento de Atenção Básica farão estratégias para possibilitar o melhor acesso da população neste período de campanha. No período de 18 a 29, todas as unidades de saúde estarão atendendo a comunidade dessa faixa etária nos horários de rotina de atendimento.

No dia 30, o Dia D, estarão abertas das 8h até 17h, as unidades de saúde da Seleta, Vila Rosa, Maracanã, Santo André, Cabeceira Alegre, Izidro Pedroso, Idelfonso Pedroso, Cachoeirinha, Parque das Nações II, Vila São Pedro, Vila Vargas, Vila Formosa e Ithaum.

Também haverá dois pontos de vacinação volante, no Hipermercado Extra, das 8h até 12h, e no Shopping Avenida Center, das 12h até 20h.