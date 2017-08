Coxim A beira do rio Taquari, PMA fecha rancho pesqueiro em construção

Um jovem de 29 anos estava construindo um hotel pesqueiro sem autorização ambiental, à margem do rio Taquari, dentro da área protegida de preservação permanente (APP), no perímetro urbano da cidade de Coxim, localizado a 275 KM de Campo Grande, MS.

O proprietário foi surpreendido pela polícia militar ambiental, na tarde de quinta-feira (24) e as atividades foram interditadas. Além da obra de alvenaria com 332 m², uma piscina de 53 m³ também estava sendo construída, a 2 metros da calha do rio e a escavação de uma fossa negra de 64 m³ a 7 metros do leito do Taquari.

Durante a vistoria, os policiais apreenderam um motosserra que era utilizado na atividade e aplicaram uma multa de R$ 1.000,00 por não ter a Licença de Porte e Uso (LPU), que é um documento que autoriza a posse e uso de motosserras. Lembrando, que o uso de motosserra sem licença é crime ambiental, punível com pena de três meses a um ano de detenção.

O infrator, residente em Coxim, foi autuado administrativamente e multado em mais R$ 10.000,00 pela construção ilegal. Ele também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos pela degradação das áreas protegidas.

O autuado foi notificado a realizar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), junto ao órgão ambiental.