Maconha Ação apreende quase meia tonelada de maconha e prende "batedor"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira, 20 de maio, um homem transportando 467 kg de maconha e um outro realizando o serviço de batedor, no km 141 da BR-262 em Água Clara.

Durante fiscalizações, foi abordado um VW Spacefox com placas aparentes de Campo Grande. Logo após ser abordado, o motorista de 27 anos revelou estar transportando maconha. Os policiais abriram o veículo, encontrando 467 kg (quatrocentos e sessenta e sete quilos) da droga dentro do porta malas e no banco traseiro.

O condutor informou ter pego o carro já carregado em Campo Grande/MS e estaria levando para Belo Horizonte (MG), onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. Também foi observado que o pneu traseiro havia sido substituído pelo estepe.

Após consulta, foi constatado que o Spacefox é proveniente de furto com B.O, registrado em Matito (MG) e tem suas placas originais de Engenheiro Caldas (MG).

Logo depois, foi abordado um Fiat Pálio com placas de Santa Barbara do Leste (MG). O condutor, de 44 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem fazendo com que os policiais revistassem o veículo.

Dentro do porta malas foi encontrada a roda original do carro abordado anteriormente. Nos celulares dos condutores foram encontradas diversas chamadas realizadas entre eles. Com isso, o motorista do Fiat/Pálio foi preso por realizar o serviço de batedor.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, os carros e os celulares, para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara.