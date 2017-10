TUDO DE GRAÇA Ação Cidadania acontece hoje em coxim Mais de 5 mil atendimentos gratuitos serão oferecidos a população

Foto: Divulgação

O Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Coxim, disponibiliza 5 mil atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura para a população do município durante a Ação Cidadania, que será realizada neste sábado (7), a partir das 8 horas, no Poliesportivo, localizado na Rua Presidente Castelo Branco, 634, no Bairro Morada Altos São Pedro.

Com a participação de 26 parceiros dos setores público e privado, o Sesi projeta um público de 3 mil pessoas presentes ao evento, que, ao longo do dia, disponibilizará emissão da 1ª via da carteira de identidade e das 1ª e 2ª vias da carteira de trabalho e previdência social, consultas ao SPC, abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, cópias de documentos, corte de cabelo, entre outros serviços.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã, Campo Grande e Sidrolândia e chegará ainda à cidade de Aparecida do Taboado no próximo dia 18 de novembro. De acordo com o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, a Prefeitura de Coxim entende a importância da Ação Cidadania para a população local e está colaborando de forma ativa. “Para nós isso é muito importante, pois, quanto mais pessoas atendidas, maior o resultado e mais a sociedade local será beneficiada”, pontuou.

O prefeito Aluizio São José reforçou a disponibilidade de fazer o possível para que o evento seja um sucesso. “Recebemos com muita alegria a notícia de que Coxim sediará uma edição da Ação Cidadania neste ano e temos certeza de que a população comparecerá ao evento, que sempre oferece serviços importantes nas áreas de saúde, educação, cidadania e lazer. A Prefeitura será parceira do Sesi e já estamos correndo com a organização do que poderemos oferecer, principalmente nas áreas de atendimento médico, de educação e de assistência social”, garantiu.