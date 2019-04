CAARAPÓ Acidente de trânsito mata servidor da prefeitura de Caarapó; a vítima é o pastor Samuel

Carro no qual se encontrava o pastor Samuel Foto: Divulgação

Morreu vítima de um acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (5), o servidor público municipal de Caarapó, Samuel Pereira de Souza (52). O mesmo veio a óbito após uma colisão frontal entre um Fiat Palio Weekend e uma carreta, no trecho entre Dourados e Caarapó, próximo a curva do Rio Dourado na BR-163.

Um segundo passageiro, que ainda não teve a identidade confirmada, foi socorrido e levado para o Hospital da Vida.

Esse violento acidente ocorreu no quilômetro 241 da BR-163. Segundo o motorista da carreta, uma Volvo branca modelo 440, com placa de Canoas, no Rio Grande do Sul, que vinha em direção a Dourados, o condutor do Palio Weekend Adventure placas HTI-8284, de Caarapó, trafegava no sentido contrário e invadiu a outra pista.

Ele relatou ainda que chovia muito no momento da colisão e não houve como desviar. O passageiro do carro foi socorrido com ferimentos graves por uma equipe da CCRMS Via. No caminho, a unidade Alfa do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) assumiu o resgate e transportou a vítima até o Hospital da Vida.

O acidente causou um grande congestionamento na BR-163.

Samuel Pereira de Souza exercia há vários anos o cargo de secretário da Junta de Serviço Militar de Caarapó.

O mesmo foi consagrado há alguns anos a pastor da Igreja Evangélica Povo de Deus.

Samuel era casado com a servidora municipal (aposentada), Marisa Romero de Souza com a qual teve uma filha a Mariana Romero Souza Viturino.

(Colaboração da Rádio 94 FM de Dourados)