Shopping China Acidente em rotatória construída para beneficiar shopping gera congestionamento e outro acidente

Foto: Porã News

Acidente em rotatória aberta para beneficiar shopping na fronteira causa outro acidente e gera congestionamento em Ponta Porã.

Um acidente ocorrido na tarde de quarta feira (06) na rotatória denominada “Trevo da Bandeira” onde um caminhão da marca Volvo, colidiu em um veiculo Fiat que chegou a capotar na pista, gerou vários problemas aos moradores da cidade de Ponta Porã que se deslocavam em direção a região do bairro da Grande Marambaia e bairros adjacentes.

O enorme congestionamento causado em razão do acidente acabou gerando outro acidente nas proximidades onde um outro caminhão colidiu em um veiculo VW, Golf cujos ocupantes saíram do veiculo assustados com a situação, outros motoristas tiveram que suportar o intenso calor no meio ao congestionamento na área, onde se encontra uma rotatória que foi construída para dar acesso ao Shopping China situado do outro lado da fronteira na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, acesso este desnecessário na região, ja que existem outros vários acessos abertos que não geram nenhum tipo de congestionamento na área.

Moradores da região do Grande Marambaia que tem sofrido com os constantes congestionamentos na área, onde e frequente os acidentes, têm reclamado da situação, já que a rotatória nesse lugar e considerado desnecessária pois em nada beneficia a população da cidade de Ponta Porã e seus moradores, o fechamento da rotatória denominada “Trevo da Bandeira” situada no início da BR 463 evitaria vários acidentes e perdas de bens materiais, além de fazer com que o fluxo de veículos seja mais rápida na área, esta situação deverá ser estudada pelo Secretário Municipal de trânsito, Marcelino Nunes, que vem desenvolvendo um excelente trabalho a fim de melhorar o trânsito na cidade de Ponta Porã e nos horários de intenso trânsito na região tem deslocado guardas municipais e de trânsito a fim de fechar uma das pistas e evitar acidentes e congestionamentos, guardas municipais e de trânsitos estes que deveriam estar prestando outros serviços que beneficiem a população de Ponta Porã.