BR-262 Acidente na BR-262 deixa uma vítima fatal e oito feridos

Oito pessoas ficam feridas Foto: O Pantaneiro

Dois veículos tiveram uma colisão frontal na noite dessa sexta-feira (22), no perímetro entre Aquidauana e Campo Grande. O acidente que ocorreu na BR-262, provocou uma morte e deixou oito pessoas feridas. De acordo com as informações do site “O Pantaneiro”, um veículo Renault Clio, teria tentando ultrapassar um caminhão na rodovia, quando bateu de frente com um gol, que seguia no sentido contrário da pista.

No Renault Clio estavam cinco pessoas, três adultos e duas crianças de 5 e 9 anos. O motorista, um homem de 57 anos, cujo nome não foi revelado, morreu na hora. Os passageiros do veículo ficaram presos entre as ferragens.

Segundo o site “ O Pantaneiro”, no outro carro estavam quatro pessoas. Todos os ocupantes sofreram ferimentos graves. As vítimas foram levadas para o hospital de Aquidauana.