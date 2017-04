Interior Ações de saúde em horário estendido estão suspensas por falta de recursos

Mutirões de saúde durante a noite e aos sábados estão suspensos por tempo indeterminado nas unidades de saúde de Dourados. A recomendação, segundo o Sindenf (Sindicato de Enfermagem da Grande Dourados), partiu da prefeitura, que teria suspendido o regime de folgas aos servidores e não tem previsão de recursos para o pagamento das horas extras trabalhadas nessas atividades.

As ações, que eram feitas em horário estendido para atender pacientes sem tempo de se consultar durante o expediente de trabalho, são voltadas para a realização de exames preventivos em mulheres e diagnóstico de câncer de próstata em homens, além do acompanhamento de recém-nascidos, hipertensos, diabéticos, entre outras temáticas.

Na unidade de saúde de Vila Vieira, por exemplo, a campanha da mulher, que ocorreria no último dia 28, e o mutirão do homem, previsto para este mês, foram canceladas, segundo Edvaldo Moreira, presidente do Sindenf .

"Cerca de 50 mulheres em um dia de ação deixaram de realizar o preventivo com esse corte. Em unidades maiores, o número de atendimentos chega a cem por dia", diz. "A população vai ter de pagar o preço. São pessoas que não tem outro horário para se consultar e acabam postergando o acompanhamento médico", conclui.

Em reunião com a prefeita Délia Razuk na quarta-feira (5), a diretoria do sindicato foi informada que a suspensão da concessão de folgas se deve à instalação de relógios de ponto nas unidades, que não permitem o abono de horas trabalhadas.

Entretanto, segundo Moreira, a única unidade a ter o equipamento em operação até o momento seria o prédio da Secretaria de Saúde. "É preciso que haja uma flexibilização nesse controle de horas por parte da administração, pois a folga de um funcionário não traz prejuízos para a população, mas a suspensão dos mutirões, sim", diz.

Pelo menos três ações em horário estendido eram realizadas por ano em cada unidade de saúde, de acordo com Edvaldo. Enquanto em um dia normal de atendimento, as consultas são feitas até as 17h, em um mutirão é possível ser atendido até por volta de 22h, o que aumenta a adesão à prevenção de doenças.

Para realizar os mutirões, cada unidade de saúde mobilizava toda sua equipe de trabalho e convidava profissionais de outros postos para participar, o que envolvia, no mínimo, cerca de dez funcionários por dia de ação, segundo o presidente da entidade.

Outro lado

A assessoria de imprensa da Secretaria Municiál de Saúde foi procurada pelo Dourados News para comentar as informações do sindicato, porém, não retornou a ligação até a publicação desta reportagem.