Em Dourados Acontece nesta sexta-feira Olímpiadas do Servidor

Por: Redação com assessoria

Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizam nesta sexta-feira (27.10), a partir das 7h as Olimpíadas dos Servidores Uems/UFGD 2017, em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Serão realizadas diversas atividades esportivas e recreativas, visando a promoção da saúde e bem-estar dos servidores, aliando a isso a consciência ambiental, interação, inclusão, cooperação e ética social. Haverá distribuição de camiseta e kit alimentação aos participantes inscritos.

Serão oferecidas as seguintes atividades:

Corrida e Caminhada; – Zumba;

Futsal (masculino e feminino);

Basquetebol (masculino e feminino);

Voleibol (masculino e feminino);

Handebol (masculino e feminino);

Oficina de Defesa Pessoal;

Taco/Bets;

Vôlei de Areia;

Futvolei;

Natação;

Tênis de Mesa;

Xadrez;

Masterchef.

Nesta página os participantes podem se informar sobre a programação completa das atividades, que ocorrerão na Cidade Universitária.

Os participantes da Corrida/Caminhada devem obrigatoriamente preencher o Termo de Responsabilidade e encaminhar à PRODHS (Uems) ou Progesp (UFGD).

Informações pelos telefones: (67) 3410- 2879 (Progesp/UFGD) ou (67) 3902-2665 (PRODHS/Uems) .

E-mail: esportes@ufgd.edu.br / ddp@uems.br