Interior Acusado de estupro pela ex, homem vai a delegacia e denuncia mulher por calúnia

Um homem de 33 anos procurou a polícia em Dourados na noite de segunda-feira (10), cidade a 225 quilômetros de Campo Grande, para denunciar a ex-mulher, de 32 anos. Ele disse que foi acusado pela ex de estuprá-la e que a afirmação seria mentirosa.

De acordo com o depoimento do homem, que procurou a 1ª Delegacia do município, no sábado (8) a mulher teria ido até a casa da mãe dela, chorando e dizendo que o ex-marido teria apontado uma arma de fogo para a cabeça dela, exigindo que ela mantivesse relação sexual. O homem disse que foi acusado de estupro pela ex com emprego de agressão e toda a denúncia seria falácia segundo o homem, que se apresentou na delegacia apavorado.

Ainda segundo o relato da mulher para feita a mãe, a polícia teria flagrado o ex-marido durante a agressão o que também seria uma mentira, de acordo com o homem. Ele disse aos policiais que nunca forçou a ex a ter relações sexuais e que foi casado com ela e também tem um filho de 11 anos com a autora. O caso é tratado como calúnia e será investigado pela polícia.