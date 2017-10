"nasci de novo" Ademir da Triaço diz que "nasceu de novo" ao sofrer acidente na Rondon Com atividade comercial há 35 anos em Três Lagoas, o empresário é muito conhecido por ser diretor da empresa de ferragens e materiais de construção, a Triaço

Empresário agradeceu muito por estar bem de saúde. Ele está se restabelecendo em sua casa, recebendo a visita de amigos Foto: Reprodução/Perfil News

Imagens e comentários enfatizando o acidente automobilístico com empresário, Ademir C. Gonçalves, mais conhecido como Ademir da Triaço viralizou nos grupos de WhatsApp, provocando muita curiosidade por mais informações a respeito da ocorrência com o empresário.

A reportagem do Perfil News falou com o empresário, que confirmou ter sofrido o acidente, quando viajava pela rodovia Marechal Rondon. Segundo contou Ademir, era por volta das 7 horas da manhã de quarta-feira, ele seguia com uma caminhonete Amarok, para Araçatuba. Nas proximidades da cidade de Valparaíso, uma carreta foi ultrapassar outro caminhão, fazendo com o Ademir, que seguia em velocidade permitida, encostasse a sua direita. Nesse momento, sentiu que a roda passou sobre alguma peça que estava na pista, fazendo com que estourasse o pneu do seu veículo, que mesmo tentando controlar, a caminhonete foi em direção ao gramado, e, ao bater no vala de concreto para escoamento de água, a Amarok capotou por diversas vezes, parando com as rodas para cima.

PRESO NAS FERRAGENS

De acordo com a vítima, que ficou presa nas ferragens, teve que aguardar uns 20 minutos para ser socorrido. Para ser retirado do interior o veículo, a coluna do caminhonete teve que ser cortada. Ele foi retirado e encaminhado ao hospital de Valparaíso, onde recebeu os primeiros atendimentos. Segundo ele, no exame feito no hospital foi constatado a fratura de um osso na região da clavícula, além de muita dor nos braços, que ficaram inchados, provavelmente devido ter segurado firmemente ao volante quando carro capotava.

Após os exames iniciais, ele foi levado para Araçatuba para fazer uma ressonância da cabeça e depois foi liberado para voltar à sua casa em Três Lagoas. Na manha de hoje, quinta-feira ela fará novos exames em um hospital local , a fim de assegurar-se que nada mais grave possa ter lhe acometido.

Aos amigos que ficaram preocupados, o empresário agradeceu a todos, disse que nasceu de novo. Ele aproveitou para agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida pela graça concedida.