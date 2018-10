Córrego Adolescente de 12 anos morre afogado e pai desaparece em córrego

Um adolescente de 12 anos morreu afogado neste sábado, dia 29 de setembro, nas proximidades do local conhecido como “Tanques dos Vanzin”, onde existem vários córregos em Mundo Novo, cidade localizada na região Sul do Estado. A vítima tentava atravessar o córrego a nado com o pai, que está desaparecido.

As primeiras informações apurados pela mídia local, são de que o adolescente foi identificado como Gabriel Paes e o pai dele, o pedreiro Eliseu Paes.

Na manhã deste sábado, os dois tentavam cruzar um dos córregos a nado quando desapareceram. O Corpo de Gabriel foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 17 horas.

Porém, o pedreiro Eliseu segue desaparecido, informou o Corpo de Bombeiros ao site Campo Grande News. Ainda segundo os militares, as buscas por Eliseu devem retornar na manhã deste domingo (30).