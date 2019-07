RIO VERDE DO MATO GROSSO Adolescente de 14 anos morre asfixiado ao ficar preso em janela Suspeita-se que menor tentava entrar no estabelecimento

Corpo pendurado junto ao muro Foto: Divulgação

Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto nessa terça-feira (23) com a cabeça presa à janela de um mercado em Rio Verde do Mato Grosso, interior de Mato Grosso do Sul. O jovem morreu asfixiado.

Segundo a Polícia Civil do município, o jovem foi visto dependurado junto ao muro, nas primeiras horas do dia. A suspeita é que o menor tenha tentado entrar no estabelecimento, quando, por motivos que ainda serão apurados, acabou se enroscando. Uma cadeira de fio estava logo abaixo, a suspeita é que tenha sido usada pelo adolescente para subir.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas nesta manhã.