ETs Aeronave 'estranha' é vista sobrevoando cidades de MS Moradores acreditam se tratar de seres de outro planeta

Objeto voador visto nos céus de Aquidauana Foto: Reprodução/Campo Grande News/Direto das Ruas

Vídeo divulgado em site da Capital, nesta quinta-feira (16), mostra o momento em que moradores registraram a passagem do que seriam Ovinis, pelos céus de Aquidauana e Anastácio, além de também terem sido vistos pelos moradores dos distritos de Piraputanga e Coronel Camisão, no interior de Mato Grosso do Sul, na noite de ontem (15). O objeto voador emitia luzes constantes, alguns moradores disseram que a aeronave fazia barulhos semelhantes com o de aviões.

Conforme o site Cmapo Grande News, o vídeo divulgado foi filmado às 19h30 de ontem, em uma chácara de Aquidauana e também no distrito de Piraputanga.

O objeto voador foi visto por centenas de pessoas também no Centro da cidade de Aquidauana. Outro ponto em que o Ovini foi avistado, próximo ao Morro do Chapéu, em Coronel Camisão.

Através do portal Direto das Ruas, vídeos feitos por moradores foram enviados ao site Campo Grande News. Vejam abaixo.