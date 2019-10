FUGA Agepen identificou plano de fuga em presídio alvo de pente-fino Agência negou ameaça de rebelião, mas confirmou boatos sobre tentativa de fuga em Dourados; Tropa de Choque está no presídio

Homens da Tropa de Choque no momento em que chegavam à penitenciária de Dourados, nesta manhã Foto: (Foto: Adilson Domingos)

Presos planejavam fuga em massa da PED (Penitenciária Estadual de Dourados), maior presídio de Mato Grosso do Sul localizado na segunda maior cidade do estado, a 233 km de Campo Grande. O suposto plano foi identificado no final de semana pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e pela Polícia Militar.

Nesta quinta-feira (17), agentes penitenciários fazem pente-fino no presídio com apoio de homens da Tropa de Choque da Polícia Militar vindos de Campo Grande e policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A reportagem apurou que os presos planejavam iniciar rebelião e aproveitar a confusão para fugir. A Polícia Militar chegou a reforçar o efetivo na unidade, localizada na margem da BR-163, na saída para Campo Grande.

No dia 26 do mês passado, nove presos, aproveitando a baixa vigilância nas torres externas, tentaram fugir usando cordas artesanais. Oito foram recapturados, mas Ronivaldo Pires Ferreira, 37, conseguiu escapar. Todos eram do raio II, onde ficam presos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

A PED tem atualmente 2.680 internos, mais que a metade da população de pelo menos oito municípios sul-mato-grossenses.

Por meio da assessoria de imprensa, a Agepen negou a ameaça de rebelião, mas confirmou saber do suposto plano de fuga. Entretanto, conforme a Agência, o pente-fino que ocorre hoje é rotineiro e estava “dentro do cronograma de ações”.