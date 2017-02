Corumbá Agetrat intensifica fiscalização no trânsito em Corumbá

Por: Redação com assessoria

Fiscalização e ações educativas de trânsito Foto: Renê Carneiro

A blitz realizada pela Agência Municipal de Trânsito (AGETRAT), em parceria com a Agência de Segurança Pública, Polícia Militar e Guarda Municipal, nesta quarta-feira (1º) abordou 85 veículos na Rua Frei Mariano, no centro da cidade.

Carros e motos foram revistados para que a verificação da documentação, tanto do motorista quanto do veículo. “Nossa intenção é de combater os clandestinos não só os taxistas, como também os motos taxistas. Também buscamos conscientizar a população, para que dessa forma, possamos melhorar o fluxo nas ruas do município”, afirmou o diretor executivo da Agetrat, Paulo Guilherme de Arruda.

Esta é a segunda ação do cronograma da ‘Operação Carnaval’ que, até o momento, realizou 21 notificações e apreendeu cinco motocicletas. De acordo com o diretor da Agetrat, as ações fiscalizadoras acontecerão durante todo mês de fevereiro, “iniciamos a operação na última sexta-feira e hoje realizamos a nossa segunda abordagem. Outras ações direcionadas ao carnaval, como por exemplo, local para se estacionar, bem como o fluxo de pedestres e veículos serão repassadas a população por meio de blitz educativas”, afirmou.

Motoristas Bolivianos



A intenção da Agência Municipal de Trânsito é montar uma campanha educativa para auxiliar os motoristas bolivianos a conduzirem seus veículos, conforme legislação de trânsito vigente, “os bolivianos fomentam o nosso comércio, porém não possuem um domínio da própria legislação do Código de Trânsito brasileiro, por isso, nós trabalharemos com o propósito de orientá-los”, explica.