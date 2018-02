NO PAÍS Análise mostra que a qualidade da água em Três Lagoas está entre as 10 melhores O setor do Departamento de Vigilância em Saúde e Saneamento é responsável pelo Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua)

Uma análise feita sobre a qualidade da água, em Três Lagoas, revela que ela está entre as 10 melhores do país para consumo. De acordo com a prefeitura, o reconhecimento foi anunciado pela equipe organizadora do Fórum Mundial da Água e encaminhado à coordenação do Setor de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A distribuição da água na cidade é feita pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O setor do Departamento de Vigilância em Saúde e Saneamento é responsável pelo Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), instrumento do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano (Vigiagua) do Ministério da Saúde.

“Fomos convidados a participar do Fórum Mundial da Água, porque estamos entre as 10 melhores cidades do Brasil. Isso quer dizer que, nossas metas foram avaliadas como muito satisfatórias pelo Ministério da Saúde e pelos organizadores do Fórum”, comentou a coordenadora do Setor de Vigilância, bióloga Gisleine Tabox Saiar.

Ela explicou que essa avaliação, que colocou a qualidade da água de Três Lagoas entre as 10 melhores dos 5.570 municípios do Brasil, é baseada também nos resultados das análises diárias da água que é servida à população.

“Nós monitoramos diariamente a água que é distribuída à população. Anualmente, atingimos a meta de 670 análises da água”, informou a bióloga.

Fórum

Criado em 1996 e repetido a cada três anos, pelo Conselho Mundial da Água, com o apoio da Assembleia das Nações Unidas (ONU), o Fórum Mundial da Água foi idealizado para estabelecer uma discussão global sobre compromissos políticos acerca dos recursos hídricos.

O evento no Brasil será no período de 18 a 23 de março, em Brasília, e terá como tema central “o compartilhamento da água”, coincidindo com as comemorações alusivas ao Dia Mundial da Água (23 de março).