Caarapó André Nezzi visita CMEI’s e projeta reformas

Com o objetivo de conhecer os problemas estruturais de duas unidades escolares de educação infantil de Caarapó e adotar as devidas soluções em caráter definitivo para os problemas registrados, o prefeito interino de Caarapó, André Nezzi (PDT), visitou, na última quarta-feira (3), o Centro Municipal de Educação Infantil Frei Mateus, na sede do município, e o CMEI Rita Tereza de Araújo Silva, no distrito de Nova América.

No CMEI Frei Mateus, Nezzi verificou de perto os problemas da unidade escolar, que sofre com alagamento em dias de chuva, infiltrações e abastecimento de água. “Fui à creche exatamente na hora da chuva, a fim de fazermos uma avaliação dos problemas”, disse o prefeito interino, acrescentando que deverá ir a Brasília para viabilizar recursos para uma reforma ampla do centro de educação infantil. “O nosso setor de engenharia vai elaborar um projeto técnico, contendo o apontamento das soluções para os problemas levantados, e a partir daí tentaremos aprovar a verba para a reforma junto ao Ministério da Educação”, disse.

Em Nova América, onde fica o CMEI Rita Tereza de Araújo Silva, André Nezzi estava acompanhado dos vereadores Manoelito Bagaceira (PDT), que representa o distrito, e Luiz Macarrão (DEM). O CMEI já passa por reformas, com aplicação de recursos próprios, em parceria com a Associação de Pais e Mestres da unidade escolar. Na oportunidade, o prefeito interino ouviu reivindicações da direção escolar, que pediu melhorias para o CMEI.