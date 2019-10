INTERIOR Angélica recebe R$1,5 milhão para obras da Funasa Estão sendo implantados mais 17,7km de rede coletora de esgoto e 1.368 novas ligações domiciliares

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu na última sexta-feira a liberação de de R$ 1,5 milhão da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) para obras de saneamento no município de Angélica. "Ficamos muito satisfeitos com essa boa notícia, porque o investimento em saneamento é saúde!", destacou o senador Nelsinho Trad.

Segundo o prefeito de Angélica, Roberto Cavalcanti, esses recursos federais serão fundamentais para a conclusão das obras. "Elas já estão em andamento, 75% concluídas, e acreditamos que com esse valor que faltava, o município de Angélica terá o saneamento que precisa, a população fica feliz e agradece ao nosso senador Nelsinho Trad ", disse o prefeito.



De acordo com informações do prefeito de Angélica, as obras em execução que vão marcar a história do saneamento no município. São R$ 7, 8 milhões previstos da Funasa e do Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, para construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na MS-141.



Também estão sendo implantados mais 17,7km de rede coletora de esgoto e 1.368 novas ligações domiciliares. "Saneamento é importante para saúde e para preservação ambiental", afirmou o prefeito.