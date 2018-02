Três Lagoas APAE inaugura Sala Multimídia e revitalização da piscina Obras só foram possíveis por graças a investimento público e privado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas – APAE inaugura nesta terça-feira, 20, a sala multimídia “Professora Heliane Emiki Nishiazaka Eto” e revitalização da piscina. A solenidade acontecerá a partir das 08h na sede da instituição.

A obra só foi possível graças ao investimento da Fibria, por meio do Plano Básico Ambiental e Socioeconômico – PBA. “Amanhã será um dia de muita alegria para nós e nossos alunos, essa é mais uma conquista graças à ajuda da comunidade e de empresas que acreditam no trabalho sério que é realizado aqui na APAE”, finalizou o Luiz Fausto Rodrigues.

A sala possui capacidade para acomodar 80 pessoas e foi equipada com projetores, telão, computador e entre outros equipamentos. “Iremos utilizar muito para o aprendizado de nossos 330 alunos, eles irão desfrutar muito deste espaço”, concluiu Fausto.

Além da sala, também será entregue a revitalização e aquecimento solar da piscina, outra obra que só foi realizada com a emenda parlamentar do Deputado Estadual, Eduardo Rocha. Algumas salas do Núcleo Rural também foram climatizadas com o dinheiro da verba. “Estamos conseguindo conscientizar todos da necessidade da nossa instituição, só temos que agradecer ao deputado por essa doação”, disse o presidente.