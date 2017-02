Três Lagoas Apuração de eleição na UFMS é interrompida por alunos encapuzados

Foto: Divulgação

O Campus II da UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, localizada na BR-262 foi alvo de protestos protagonizada por dois alunos. Eles entraram encapuzados em uma das salas onde ocorria uma votação.

Era por volta das 22hs30 quando acontecia uma votação entre os alunos para decidirem sobre a emancipação da unidade, para torná-la Universidade Federal de Três Lagoas, UFTL. Durante a apuração dos votos, dois jovens encapuzados adentraram na sala e tentaram furtar uma das urnas.

INVASORES

De acordo com mensagens que chegavam a todo instante no WhatsApp do Perfil News, os rapazes não estavam armados, porém tentaram impedir que a apuração prosseguisse. De acordo com informações enviadas pelo aplicativo WhatsApp ao Perfil News, alunos e professores que estavam na sala no momento da apuração conseguiram controlar os dois invasores trancando-os em uma sala e acionaram a Polícia Federal.

A reportagem do Perfil News entrou em contato com o delegado titular da Polícia Federal, Vinicius Faria, que esclareceu sobre o acontecido. De acordo com Faria, ao chegar no local da ocorrência, os agentes conversaram com os dois rapazes que se diziam insatisfeitos com a forma de votação que estaria acontecendo, e diante disso, resolveram protestar invadindo a sala encapuzados. "As devidas providências serão tomadas pela Universidade, que ficará responsável pela apuração da situação, caso eles entendam que houve danos, um boletim de ocorrência será registrado", concluiu o delegado.

SURDO E MUDO

Por telefone, a reportagem, por várias vezes tentou entrar em contato com o diretor do CPTL, Osmar Macedo porém o mesmo não atendeu. Na primeira ligação uma moça que identificou-se por Scheila, dizendo ser secretária do diretor pediu para retornar a ligação após cinco minutos, pois o mesmo estaria atendendo uma pessoa, porém seis ligações foram feitas e ninguém atendeu o telefone.