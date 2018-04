Aquidauana recebe maior evento de empreendedorismo jovem do Estado

Aquidauana recebe no dia 26 de abril o Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul, o maior evento de empreendedorismo voltado à juventude no Estado, que tem como atração principal uma impressionante palestra-show sobre empreendedorismo com números de mágica com o ilusionista Henry Vargas, premiado internacionalmente e com apresentações em diversos programas, como Faustão, Silvio Santos e Sabrina Sato. A participação é gratuita para todos os públicos.

Idealizado pelo deputado Marcio Fernandes, realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento promove um novo conceito de empreender e estimula o desenvolvimento local, permitindo que jovens conheçam um pouco mais sobre a atitude empreendedora e que encontrem seu próprio caminho para realizar seu propósito ao concretizar o sonho de constituir uma carreira de sucesso.

Durante o evento, será entregue o troféu Jovem Empreendedor em reconhecimento aos jovens empreendedores que desenvolveram ideias inovadoras e de sucesso em Aquidauana.

Esta é a quinta edição do ano do Projeto, que já passou por Sonora, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Maracaju. O projeto teve início em 2011 e só em 2017 foram mais de 10 mil participantes em cidades como Campo Grande, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Iguatemi, Aparecida do Taboado, Amambai e Coxim.

Evento – A Edição de Aquidauana do Jovem Empreendedor MS acontece na próxima quinta-feira, dia 26 de abril, a partir das 19 horas no Auditório da UFMS, Campus I, localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 163. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.deputadomarciofernandes.com.br.