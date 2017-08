Dourados Arraiá Uems vai animar o fim de semana em Dourados

A edição de 2017 do Arraiá Uems será neste fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, a partir das 16h, na praça Antônio João, localizada na região central de Dourados. O evento, que é promovido todos os anos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), contará com a participação de servidores, professores e alunos da Instituição, além da população da cidade. A entrada é gratuita.

Neste ano, o Arraiá Uems contará com apresentação de quadrilhas, shows, brincadeiras, além de uma apresentação do grupo “Só Choro”, formado por integrantes de projetos de extensão da Casa da Cultura.Para garantir a diversão dos festeiros, o Arraiá contará também com o “show de talentos”, espaço aberto para apresentações de bandas, duplas, cantores e cantoras. Quem quiser se inscrever, pode enviar uma breve descrição da apresentação – que deverá ter, no máximo, 5 minutos – para o email: arraiadourados@uems.br.

As barracas de comidas e bebidas típicas serão organizadas pelos cursos de graduação da Uems de Dourados. A barraca mais bonita e ornamentada será premiada pela instituição. A festa também contará com atrações infantis como pescaria, pula-pula, entre outras.

Essa é a terceira edição do Arraiá Uems. A primeira edição, sempre realizada em agosto, ocorreu em 2015. Mais de duas mil pessoas participaram da festa em 2016.