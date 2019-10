ABUSO Avó denuncia e padastro é preso sob suspeita de abusar de 3 crianças Homem foi capturado enquanto pilotava uma motocicleta na Rua General Osório, entre as ruas 7 de setembro e Tiradentes

Fachada da Delegacia de Atendimento à Mulher Foto: Foto: divulgação/Facebook

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de estuprar as três enteadas com idades de 6, 7 e 9 anos, em Ponta Porã, distante 323 quilômetros de Campo Grande. A avô paterna das crianças foi quem denunciou o caso à polícia.

Conforme a Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher), na manhã de terça-feira (1º), a avó paterna das crianças procurou à delegacia para denunciar que os seus netos sofriam maus-tratos e abusos sexuais desde que foram morar com a mãe, há pelo menos 3 meses. Segundo a mulher, o suspeito é o atual companheiro da mãe.

Equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais da Delegacia), com apoio de um perito papiloscopista, iniciaram as investigações e identificaram o suspeito procurado por duas dívidas de pensão alimentícia e por um estupro de vulnerável de 2015.

Os policiais, então, deflagraram ação para capturar o autor, que seguia para buscar a companheira num local próximo à delegacia. O suspeito foi preso enquanto pilotava uma motocicleta na Rua General Osório, entre as ruas 7 de Setembro e Tiradentes.