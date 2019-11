DOURADOS Banco de Alimentos distribui para entidades milho verde produzido por agricultores familiares

Produção de milho verde dos agricultores familiares foi doada para várias entidades assistenciais de Dourados

O Programa Banco de Alimentos, gerenciado pela Semaf em parceria com a Secretaria de Assistência Social, agricultores familiares e outras instituições, atende hoje a mais de duais mil famílias da cidade e dos distritos rurais através dos Cras.

O secretário Junior Bittencourt afirmou que entre as instituições cadastradas estão o Lar do idoso, Apae, Lar Ebenézer, Lar da Criança Feliz, Associação dos Autistas, Lar Santa Rita, Centro de Atendimento a Pessoa com Deficiência, entre outras.

Os agricultores familiares e instituições urbanas incluídas no programa recebem orientação agronômica para preparo de solo/sementes e acompanhamento durante todos os ciclos do cultivo, através da Semaf, e quando chega à colheita doam uma pequena parte da produção para o Banco de Alimentos.

“Desta forma a rede de produção e solidariedade se fortalece em Dourados”, afirmou o secretário.