Paraguai Black Friday no Shopping China supera estimativa de público aguardado Organização garante mais de vinte mil pessoas por dia na edição 2017 da Black Friday Shopping China.

Foto: Divulgação/ Shopping China

Uma das promoções mais disputadas do mundo acontece este mês, entre os dias 7 e 10 e já superou as expectativas com mais de 20 mil visitantes por dia. O Shopping China, referência mundial em vendas de produtos importados, está realizando mais uma edição da Black Friday com a participação de mais de 150 lojistas.

A divisa entre Ponta Porã – lado brasileiro – e Pedro Juan Caballero – lado paraguaio – está movimentada, com filas enormes e a presença massiva de interessados nas milhares ofertas do lugar. Segundo informações dos organizadores, os preços podem cair pela metade até o último dia de ofertas. Do ‘lado de cá’, as ofertas só começaram a valer hoje, devido ao feriado de 7 de Setembro, e vão até o sábado (9). São mais de 35 milhões de dólares envolvidos em todo o evento, que agita o mercado financeiro da fronteira entre os países.

DIVERSÃO

A direção do Shopping China, em parceria com as Associações Comerciais de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, também levaram diversão para o evento. O ‘Robozão’, uma atração à parte para entreter os visitantes estará presente em todos os dias do evento. No sábado, ele se apresenta à partir das 11h.

CREDIBILIDADE

Um dos diferenciais do Shopping China segue sendo a credibilidade e a qualidade dos produtos ofertados. Por isso, os administradores fazem questão de lembrar que o local foi premiado com duas menções do Frontier Awards – Cannes, França (2013/2014) e dois DFNI Awards de Orlando, USA (2009 / 2014). O Shopping China fica localizado na Avenida Internacional s/n em Defensores, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e ficará aberto das 7h às 18h.