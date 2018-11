Destaque Bonito é destaque do Esporte Espetacular

Um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul, Bonito (a 265 quilômetros de Campo Grande) foi destaque nesta semana do quadro Expedição Brasil, do Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Ele foi o segundo paraíso natural do Brasil a ser explorado pelos repórteres Carol Barcellos e Clayton Conservani. O primeiro foi Rio Negro (AM) e os futuros destinos a serem apresentados são Serra da Canastra (MG) e Rotas das Emoções (PI).

“Imagine um lugar bonito, mas tão bonito, que beira o sobrenatural”, afirmou Clayton Conservani sobre o santuário ecológico, localizado na Serra da Bodoquena. A aventura incluiu flutuação, mergulho e rapel.

Os repórteres avistaram animais como tamanduá-bandeira, arara vermelha, tucanos e tatu e visitaram cenários paradisíacos como a nascente Olho d’água, cachoeira Boca da Onça, rio Salobra e o abismo Aiunas – onde mergulharam ao lado dos imensos espeleotemas, que parecem ser de outro mundo.

Confira na íntegra a reportagem.