Eventos MS Bonito recebe 4ª edição da Feira Literária com a presença de grandes atores "O cinema e o teatro estarão presentes na Flibonito deste ano, como modalidades de narrativa"

Contação de histórias na Flibonito Foto: Divulgação/Assessoria

"Vasto mundo" é uma expressão utilizada por Carlos Drummond de Andrade para falar da capacidade dos homens de compreender e amar a humanidade, mas reporta também à visão de que a literatura é capaz de falar sobre tudo e sobre todos nós, sem distinção de classe, de etnia, de nacionalidade, de sexo e de religião. Esta é a ideia que permeia a 4ª Flibonito que acontecerá de 04 a 07 de Julho na Praça da Liberdade em Bonito (MS).



A Feira vai homenagear o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade e o escritor sul-mato-grossense Ulisses Serra. Segundo a curadora da Flibonito, professora Maria Adélia Menegazzo, a escolha do Ulisses Serra segue a tendência da Feira, desde o ano passado, de homenagear um poeta local e um nacional. “Queremos também mostrar a relevância do autor para a literatura de um modo geral”, diz a curadora, destacando que Ulisses Serra, não é apenas um dos fundadores da Academia de Letras e História de Campo Grande, mas um escritor que, de fato, se preocupava com o fazer literário, o que pode ser visto no cuidado com a escolha da palavra para a criação de imagens, nas estratégias de fabulação e na rememoração, sem exagero, dos fatos históricos.



Além das homenagens que vão permear toda a Feira, esta edição de 2018 contará com elenco de autores de primeira, regionais e nacionais, além de shows que prometem levar fãs de todo o Estado. “Conversas literárias", o tradicional "Dedo de prosa", onde escritores falam de sua obra. Neste caldeirão de cultura, entram também palestras que aprofundam as obras dos autores homenageados; oficinas para formar leitores e, também, oficinas de criação literária e de curta metragem além de mesas de discussão sobre práticas de leitura, economia do livro, jornalismo e narrativa.



O cinema e o teatro estarão presentes na Flibonito deste ano, como modalidades de narrativa e deverá contar com a presença de atores conhecidos nacionalmente. Além disso, atividades lúdicas são apresentadas para as crianças no amplo espaço da Praça da Liberdade. Vale ressaltar que a Flibonito tem uma relação estreita com as escolas de Bonito e o apoio integral da Secretaria de Educação do município, fator fundamental para que os alunos da Rede Municipal participem de todas as atividades. Ano passado, cerca de 1200 crianças estiveram presentes durante a Feira.