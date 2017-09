Tecnologia Bonito: Saúde entrega novos smartphones para ações contra o Aedes Aegypti

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul através da Superintendência de Vigilância em Saúde entregou à Prefeitura de Bonito 16 smartphones que farão parte dos trabalhos de enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti no município. A entrega dos aparelhos integra as ações de monitoramento realizadas pelos agentes municipais de saúde, auxiliando no levantamento de informações sobre os focos e criadouros do mosquito na região monitorada.

A ação faz parte de um projeto piloto da Secretaria de Estado de Saúde implantado no município em janeiro do ano passado, utilizando um novo sistema de informação contra a disseminação do mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya. O sistema Endemias é um aplicativo desenvolvido pela SES/MS e instalado nos smartphones dos agentes que fornecerão os dados de cada imóvel visitado na região e a existência de criadouros.

Desde 2015, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu aos municípios integrantes do programa tablets contendo o programa chamado Endemias 1.0. A partir de então, foram realizadas atualizações com base na realidade dos municípios e nas dificuldades encontradas pelos agentes, que são os responsáveis pela operação do equipamento.

Os aperfeiçoamentos resultaram no programa Endemias 2.0, melhorando a funcionalidade do aplicativo, que tem como função:

– Monitorar em tempo real o trabalho de campo dos Agentes Comunitários de Endemias.

– Monitorar imóveis com foco do mosquito através de um mapa que mostra a localização dos mesmos.

– Registrar com fotos os pontos críticos e depósitos de água não eliminados, para que ações imediatas sejam tomadas.

– Acompanhar o índice de infestação predial, que determina as áreas críticas de proliferação do mosquito.

– Mapear imóveis com moradores que apresentam sintomas de Dengue, Zika ou Chikungunya.

Além de várias outras opções de ícones de funções que o Programa oferece. Com a operação no município de Bonito, o objetivo é ampliar as atualizações gradativamente para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.