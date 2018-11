Briga Briga por causa de galinha furtada quase termina em tragédia

Homem identificado como Sebastião Miguel da Silva foi atingido com vários golpes de faca na manhã de domingo (11/11), em Rio Brilhante. O motivo da confusão, teria sido o furto de galinhas a qual a vítima é suspeito de ter realizado.

As facadas atingiram Sebastião no braço direto, pescoço, rosto e em outras partes do corpo durante uma briga ocorrida em um bar, na Vila Nova Esperança.

Conforme o Rio Brilhante em Tempo Real, uma discussão entre a vítima e o acusado do crime, Jari, pelo furto no passado, seria o ponto que culminou na discussão.

Segundo o acusado, detido pela Polícia Militar tentando fugir da cidade de bicicleta, os dois estavam ingerindo bebida alcoólica no bar quando Sebastião começou a provocar e tentar atingir Jari, esse pegou a faca e desferiu os golpes.

Encaminhando ao hospital Sebastião está internado em quadro estável. Jari foi conduzido para delegacia de Polícia Civil juntamente com a faca e autuado em flagrante por homicídio simples na forma tentada.