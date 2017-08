Corumbá Câmara de Corumbá quer que a Andorinha explique os valores das passagens na região Segundo a entidade, o preço por Km rodado na rota Corumbá - Campo Grande excessivamente maior que em outros trechos da companhia - empresa detém monopólio no transporte intermunicipal na região.

A Câmara Municipal está cobrando da Empresa de Transporte Andorinha S/A informações detalhadas em relação ao valor da passagem referente ao trecho Corumbá – Campo Grande, ida e volta.

O assunto foi abordado na primeira sessão do segundo semestre legislativo pelo vereador Chicão Vianna (Solidariedade) que, junto com o vereador e presidente da Casa de Leis, Evander Vendramini (PP), entrou com um requerimento solicitando as informações por parte do gerente local da empresa, Gesiel Rodrigues Santos.Segundo o edil, o valor é muito oneroso e não condiz com a realidade da renda da população corumbaense e ladarense, que usufrui dos serviços prestados pela empresa. Chicão cita que que há uma grande insatisfação em torno do valor da passagem, bem como pelo fato da Andorinha ser a única empresa que atua no trecho entre Corumbá e Campo Grande.

Chicão e Evander solicitaram informações também se ainda está em vigor a tarifa promocional no referido trecho, conforme a Portaria 117 da Agência Estadual de Regulação e Serviços Públicos de MS. Caso a promoção tenha sido encerrada, os edis solicitam a implantação permanente de desconto tarifário ao menos duas vezes por semana.

Relatório

Outra solicitação foi o encaminhamento por parte da gerência da Andorinha, de um relatório detalhado sobre a aplicação da tarifa promocional divulgada nos meios de comunicação. No relatório deve ser constado o número de bilhetes vendidos com a taxa promocional anunciada, o período de vigência da promoção, os dias e horários em que era aplicada a promoção, bem como a lista com nomes e documentos dos passageiros beneficiados, a fim de provar que, de fato, a tarifa promocional foi aplicada.