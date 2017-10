Perigo Caminhonete fica destruída ao colidir com animal em Selvíria Acidente aconteceu na Rodovia 158; um boi estava solto na pista

Caminhonete fica destruída ao colidir com animal em Selvíria. Foto: Ilustração/Arquivo/Perfil News

Uma caminhonete Toyota/Hilux ficou bastante danificada depois de colidir contra um boi, na Rodovia 158, próximo ao trevo de Selvíria. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (24).

Conforme o boletim de ocorrência, o animal estava solto na pista. No veículo, viajavam o motorista, de 59 anos, e um passageiro, de 48. Nenhum deles se feriu.

Por conta do impacto com o boi, a caminhonete ficou com o para-brisa quebrado e sofreu vários danos na parte da frente.

O caso foi registrado na Polícia Civil como omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Ainda não se sabe a quem pertence o bovino.