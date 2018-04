Caarapó Carmem Lúcia suspende ordem de despejo de indígenas do MS "A PF se deslocavam para o local na manhã de hoje, quando ocorreu o comunicado"

Foto: Reprodução/Marciel Arruda/TV RIT

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Carmem Lúcia suspendeu a ordem de despejo contra indígenas que ocupam duas áreas rurais no município de Caarapó. Policiais federais se deslocavam para o local na manhã de hoje, segunda-feira (9/4) quando ocorreu o comunicado.

Comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados está na região desde as 5h40 para acompanhar os trabalhos e se reuniram com lideranças.

Equipe do setor especializado de repressão a crimes contra indígena em Brasília (DF) está em Dourados há mais de uma semana e negociava com as famílias que ali estavam para uma desocupação pacífica.

Há dois anos, na mesma região, um confronto envolvendo produtores rurais e indígenas resultou na morte do agente de saúde Clodiodi Aquiles de Souza, 23.

Na época, policiais militares acabaram refém de grupo que ocupava a área e foram agredidos.