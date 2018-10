Nova Alvorada do Sul Carro desgovernado invade supermercado e estilhaços atingem família O motorista do veículo não sofreu ferimentos

Um veículo desgovernado invadiu o pátio do supermercado D`Kasa nesta segunda-feira (29) e, por pouco, não acontece uma catástrofe em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, invadiu a loja e atingiu a porta de vidro.

Uma família que estava no local foi atingida pelos estilhaços do vidro e passa bem.

O motorista do veículo não sofreu ferimentos e os prejuízos causados pelo acidente ainda serão contabilizados. As causas do acidente serão investigadas.