Cateterismo Vesical Ã© tema de palestra realizada no Hospital Regional de Ponta PorÃ£

Cateterismo Vesical é tema de palestra realizada no Hospital Regional de Ponta Porã A introdução de uma sonda até a bexiga a fim de retirar a urina é chamada de cateterismo vesical

Treinamento realizado no Hospital Dr. José de Simone Netto reuniu servidores do Hospital, estudantes de enfermagem e profissionais de saúde do município de Ponta Porã. A palestra foi ministrada pelo médico urologista Faisal Augusto Alderete Esgaib e teve como objetivo atualizar os profissionais sobre sondagem e cateterismo vesical.

Cateterismo Vesical é a introdução de sonda até a bexiga a fim de retirar a urina. É indicado nos casos de impossibilidade do paciente em urinar, colher urina asséptica para exames, preparo pré-parto, pré-operatório e exames pélvicos e incontinência urinária.

Durante a palestra, foram feitas demonstrações de colocação da sonda vesical em protótipos, foram abordadas técnicas na execução do procedimento para evitar acidentes, traumas e infecções nos pacientes.

“Um evento que traga conhecimento como esse, sempre é muito bem-vindo. Abordamos técnicas que sempre precisam ser relembradas e aprimoradas por nós profissionais de saúde. Muitas vezes, no dia a dia, adquirimos vícios nos procedimentos, por isso é importante uma atualização”, explicou o médico urologista.

Foram esclarecidas as indicações de realização de sondagem, tipos de cateterismo vesical e higienização para evitar infecções. O médico também orientou durante a palestra que é importante saber identificar em qual situação deve-se usar cada tipo de sonda, para evitar traumas e possíveis infecções nos pacientes. “Seguir as regras corretas de higienização é primordial para evitar qualquer infecção e proporcionar melhor qualidade de vida”.

A enfermeira do Pronto Socorro do HR, Elen Brito, disse que a palestra foi de grande valia para agregar aos nossos conhecimentos, já que lida diariamente com vários tipos de pacientes e situações diferenciadas.

“A palestra foi muito produtiva, pois esse é um procedimento bem delicado de ser feito. Quanto mais informações tivermos, e mais técnicas soubermos, principalmente vindo de um médico tão experiente como o Dr. Faisal Esgaib, fica mais fácil pra entendermos e estarmos preparados quando formos atuar na enfermagem”, completou a estudante do 2° ano do curso técnico de enfermagem, Frantheska Spat.