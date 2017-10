INTERIOR CCR MSVia e PRF realizam ação educativa para motociclistas em Coxim (MS)

Foto: Ilustração

A CCR MSVia e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizam nesta sexta-feira (20), das 8h às 11h, ação educativa voltada para motociclistas. O evento acontece na altura do km 730 da BR-163/MS, em Coxim, no entroncamento com a MS-359.

Segundo Warley Nogueira, coordenador de Interação com o Cliente da CCR MSVia no trecho Norte da BR-163/M, serão distribuídos folhetos com orientações de segurança visando conscientizar os motociclistas sobre como evitar colisões traseira e lateral e sobre o uso coreto do capacete.

A concessionária Honda Mastter Moto, de Coxim, participará do evento, oferecendo serviços gratuitos aos motociclistas.

“Nosso objetivo é chegar ao maior número de usuários possível, enfatizando a importância de trafegar corretamente na rodovia, bem como sobre a correta utilização dos equipamentos de segurança”, afirma Warley Nogueira.

As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU, da CCR MSVia também participarão, oferecendo dicas de segurança, como não trafegar pelo acostamento, não usar o chamado ‘corredor’ (espaço entre veículos) para ultrapassagens, não ‘costurar’ entre os veículos, além da importância de realizar a manutenção preventiva da moto.