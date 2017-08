Obras BR-163 CCR MSvia retoma obras da BR-163 em 1° de setembro

Foto: Chico Ribeiro

A CCR MSVia retoma a partir do dia 1° de setembro, as obras na BR-163 em Mato Grosso do Sul. A empresa confirmou a data e o valor de R$ 150 milhões na restauração e duplicação de 96 quilômetros nesta terça-feira (22.8), ao Governo do Estado.

O Diretor Presidente da CCR MSVia, Roberto Calixto explicou que a decisão de recomeçar as obras foi tomada após o anúncio do Governo Federal sobre a publicação de nova Medida Provisória concedendo maior prazo para a realização dos investimentos, em novas condições contratuais.

“O Grupo CCR e a CCR MSVia reafirmam seu compromisso em continuar trabalhando em prol da segurança e do conforto dos usuários da rodovia BR-163/MS”, disse Calixto aos deputados e prefeitos.

A nova etapa de obras na principal rota de escoamento de produtos naturais inclui a duplicação de 12,5 quilômetros em Jaraguari e Nova Alvorada do e a restauração asfáltica de 84 quilômetros de restauração de pavimento em vários trechos da rodovia, que compreende extensão total de 806,3 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

“Nossa prioridade máxima é recuperar o pavimento antigo, para que ele não se perca” disse o relações institucionais do grupo CCR, Claudeir Alves Mata, ao detalhar que o custo para restaurar o asfalto é três vezes maior do que para construir. Além disso, a empresa prevê a finalização das obras no trecho até São Gabriel do Oeste, que já estão avançadas.

Roberto Calixto afirmou que na ocasião, a concessionária paralisou as obras de duplicação da BR-163/MS, embora tenha mantido a prestação de serviço aos usuários em todos os trechos sob concessão da empresa. Os serviços de conserva e manutenção das pistas e da sinalização, além da capina e roçada da faixa de domínio, também prosseguiram normalmente”.