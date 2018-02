Ponta Porã Cemitério de Ponta Porã abandonado sendo tomado pela mata e lixo

Foto: Porã News

Nos últimos dias o abandono e a falta de cuidado dos túmulos situados no cemitério São Vicente de Paula na cidade de Ponta Porã evidenciou uma vez mais a falta de compromisso do atual prefeito Hélio Peluffo Filho (PSDB) com a cidade de Ponta Porã que se encontra sem ruas transitáveis na região dos bairros e o mato tomando conta das áreas publicas e dos terrenos particulares que por falta de iniciativa do órgão competente pela fiscalização ainda não notificou os proprietários da mesma.Mas a situação mais alarmante ocorre no interior do cemitério São Vicente de Paula, onde os túmulos, uma grande maioria, estão violados e quebrados, cabe ate dizer que estão destruídos, ante a falta de cuidados de parte dos responsáveis do cemitério.

No local e fácil ver os corpo nos caixões destruídos e ossos espalhados pelo terreno do cemitério, muitos ataúdes podem ser vistos no local vazios, evidenciando uma total falta de respeito com a população que tem ali seus entes queridos enterrados e que ao visitar o tumulo dos mesmos tenham que se deparar com o mato e lixo espalhado pela área além de encontrar o tumulo destruído e ate podendo não encontrar os ossos de seus entes queridos onde deveria estar.

A situação caótica em que se encontra as ruas da cidade e ate admissível tendo em conta as constantes chuvas, mas a situação em que se encontra o cemitério São Vicente de Paula e inadmissível ao tratar se de um campo santo onde varias famílias de Ponta Porã vão em visita a aquelas pessoas que fizeram parte de suas vidas e hoje se encontram em uma sepultura em um local abandonado pela falta de responsabilidade das autoridades do município.