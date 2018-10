CAARAPÓ Chuva que cai desde a madrugada deixa 24 pessoas desalojadas Só hoje, choveu 80% do esperado para o mês todo na cidade

A chuva que cai desde o início da madrugada de hoje em Caarapó, região Sul do Estado, já afetou seis famílias, deixando um total de 24 pessoas desalojadas. Ruas e casas ficaram completamente alagadas, depois de chover quase 80% do esperado para o mês de outubro.

De acordo com a Defesa Civil do município, choveu 130 milímetros, enquanto a média histórica para o mês todo é de 165 milímetros.“Não sei ao certo o momento que a chuva começou, só sei que já acordamos com ela e num volume muito grande”, disse Jaime Pereira Alves, coordenador da Defesa Civil local.

As famílias afetadas moram na Vila Planalto, região baixa da cidade. Muitas perderam móveis e tiveram que deixar as casas as pressas. “Essas casas estão num local complicado, foram feitas há muito tempo, então não foi feito um estudo profundo do terreno, são lugares baixos, de risco. Mas todas elas conseguiram sair antes da inundação completa e o que tinha de maior valor foi retirado”, explicou Pereira.

O coordenador afirma que a Prefeitura chegou a oferecer abrigo aos desalojados, mas todos optaram por ir para casa de familiares. “Nós estamos em alerta, o que as pessoas precisarem podem solicitar ajudar da Defesa Civil, da Secretaria de Obras e da Assistência Social”, finalizou.