Jardim CIEIS e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Jardim iniciaram ano letivo na segunda-feira (19)

De mochila nas costas, caderno na mão e muita vontade de reencontrar a escola. Assim foi a última segunda feira (19) para os alunos que retomaram as atividades na rede municipal de ensino e nos CIEIS (Centro Integrado de Educação Infantil). O dia marcou o início do ano letivo na rede municipal, o reencontro entre colegas e professores do ensino fundamental após o final das férias e nas escolas de educação infantil, a emoção de entrar pela primeira vez numa sala de aula.

Professores, funcionários e gestores recepcionaram os alunos, e as escolas diversificaram na dinâmica de boas-vindas. Muita criatividade, atividades lúdicas, brincadeiras e peças teatrais marcaram o encontro especial para apresentar os professores aos alunos.

O prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) e a Secretária Municipal de Educação, Eliana Cafure, visitaram as escolas municipais desejando sucesso e motivação para os alunos e professores neste início de ano letivo.

De acordo com o gestor municipal, "algumas melhorias foram feitas nas escolas do município, vamos trabalhar para melhorar muito mais e proporcionar aos professores condições adequadas, segurança para os alunos e toda assistência necessária para que a qualidade do ensino melhore cada vez mais” destacou.