Colisão entre caminhão e caminhonete deixa dois mortos na BR-359

Caminhonete ficou completamente destruída com a violência da colisão com o caminhão na BR-359 em M Foto: Reprodução/Coxim Agora

Vítimas de 63 anos e outro de 47, morreram na noite de ontem, segunda-feira (9), quando a caminhonete em que estavam colidiu frontalmente com um caminhão na BR-359, trecho entre Coxim e Alcinópolis, no interior de Mato Grosso do Sul.

A pancada foi tão forte que caminhonete ficou destruída e os passageiros morreram presos nas ferragens. Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e socorreu as vítimas ainda com vida, mas devido à gravidade dos ferimentos os homens não resistiram.

O caminhão ficou praticamente 'pendurado' no acostamento da via, o motorista de 55 anos, teve apenas ferimentos leves, recebeu atendimento pelo Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital do município de Alcinópolis.

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.