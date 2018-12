Fatalidade Colisão entre carreta e Gol deixa morte, ferido e carro destruído Próximo a rotatória da entrada de Sonora em MS

Estado em que ficou o veículo e no canto superior imagem do condutor João Vaz Foto: Whatsapp / Coxim Agora

A colisão entre um VW Gol e uma carreta matou o motorista João Vaz de Oliveira, de 58 anos, e deixou um passageiro, ainda não identificado, ferido, na noite deste domingo (9), na BR-163, em Coxim, a 260 km de Campo Grande. O condutor da carreta não se feriu.

O acidente ocorreu por volta das 21h de ontem, próximo a rotatória da entrada de Sonora, no extremo Norte do Estado. Conforme o Coxim Agora, o motorista do Gol seguia no sentido Sul – Norte, quando colidiu violentamente na traseira da carreta que teria diminuído a velocidade para passar em um quebra-molas na rodovia, no perímetro urbano de Sonora.

Além de João, outro homem estava como passageiro do veículo e ficou bastante ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rachid Saldanha Derzi e o estado de saúde inspira cuidados.

Equipes da CCRMS Via e PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local e controlaram o trânsito. Ainda de acordo com informações, as vítimas seriam funcionários da Usina Sonora. Vaz trabalhava como motorista de caminhão pipa.

Fonte: Campo Grande News.