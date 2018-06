Rodovias Colisão entre Honda Civic e Strada deixa dois mortos na MS-157 "Os carros ficaram completamente destruídos após a colisão"

Fiat Strada capotou e acabou saindo da pista Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

A colisão registrada no início da noite de ontem, domingo (10) entre dois veículos na rodovia MS-157, que liga a cidade de Itaporã ao distrito de Carumbé, matou os condutores dos carros.

As vítimas estavam a bordo de um Honda Civic de cor preta com placas DVC-8028 de Novo Xingu (RS) e um Fiat Strada de cor branca com placas NRP-1176 de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, os motoristas ainda não foram identificados e de acordo com informações preliminares, ainda não há confirmação de feridos.

Os carros ficaram completamente destruídos e após a colisão acabaram saindo da pista. O Honda invadiu um milharal enquanto o condutor da Strada capotou e acabou entrando num matagal às margens da rodovia.