ACIDENTE Colisão entre moto e carro deixa três feridos em Aquidauana

Foto: Gabriel Faria

A colisão entre um motociclista e um carro deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (26). O acidente ocorreu na Avenida Duque de Caxias e Rua Sete de Setembro em Aquidauana.

Os ocupantes da moto – um homem de 27 e uma jovem de 21 anos – sofreram ferimentos pelo corpo e foram encaminhados para o Pronto Socorro pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a outra vítima que estava no veículo, uma mulher de 46 anos, também foi socorrida e levada para a unidade de saúde.